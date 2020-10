Serie A | gli orari della Juventus dalla 5^ alla 16^ giornata

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo il sorteggio dei gironi di Champions League, la Lega diA, ha definito gli5^16^di campionato, ovvero fino al 6 gennaio 2021. Dopo due settimane di stop, latornerà in campo, come da previsione, contro il Crotone in trasferta sabato 17 ottobre, per poi concentrarsi sul match di Kiev nel primo turnocoppa con le grandi orecchie. Dopodiché, l’avversariaquintasarà l’Hellas Verona nel posticipo di domenica 25 ottobre alle ore 20:45. Spicca Lazio-, ad uno insolito, ovvero alle 12:30 di domenica 8 novembre. Il derby di Torino si terrà sabato 5 dicembre alle 18:00. Turno infrasettimanale ...

