Sergio Ramos e Ronaldo di nuovo amici. CR7 gli regala la maglia (con dedica) (Di giovedì 8 ottobre 2020) «Per il mio amico Sergio, tutto il mio affetto». Questa la dedica che Cristiano Ronaldo ha fatto al suo amico Sergio Ramos dopo Spagna-Portogallo di ieri sera. I due, compagni di squadra al Real Madrid, non si sentivano da due anni. Esattamente da quando CR7 passo alla Juventus. In Spagna diverse voci raccontavano di tensioni tra i due, evaporate di colpo grazie allo scatto postato dal difensore sui social. Pepe era il testimone. «E noi siamo ancora qui … e quel che resta. Felice di vedervi, amici» ha aggiunto il capitano delle merengues.

