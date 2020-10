Sequestro pescatori a largo della Libia, appello di Musumeci per il rilascio. ll governo italiano dorme (Di giovedì 8 ottobre 2020) Liberare subito i pescatori sequestrati dalle autorità libiche il 1 settembre a bordo dei pescherecci Antartide e Medinea. L’appello è del governatore siciliano Nello Musumeci. In una lettera ai parlamentari italiani ed europeo eletti in Sicilia. “Mi rivolgo a tutti affinché sia intrapresa con urgenza ogni utile iniziativa. Per giungere al rilascio immediato dei marittimi e dei motopescherecci sequestrati”. Il pressing è rivolto al governo italiano, in particolare il ministro degli Esteri Di Maio, che tace. E alla Commissione Ue. Sequestro pescatori, l’appello di Musumeci I due pescherecci sono stati sequestrati dalle autorità libiche, insieme ai 18 membri degli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Liberare subito isequestrati dalle autorità libiche il 1 settembre a bordo dei pescherecci Antartide e Medinea. L’è del governatore siciliano Nello. In una lettera ai parlamentari italiani ed europeo eletti in Sicilia. “Mi rivolgo a tutti affinché sia intrapresa con urgenza ogni utile iniziativa. Per giungere alimmediato dei marittimi e dei motopescherecci sequestrati”. Il pressing è rivolto al, in particolare il ministro degli Esteri Di Maio, che tace. E alla Commissione Ue., l’diI due pescherecci sono stati sequestrati dalle autorità libiche, insieme ai 18 membri degli ...

AMorelliMilano : È passato oltre un mese dall'inizio del sequestro da parte dei libici dei 18 #pescatori italiani e ancora non si mu… - NicolaPorro : C’è una brutta storia di cui i giornali parlano poco: il #sequestro di 18 pescatori, 8 dei quali italiani, da parte… - matteosalvinimi : Un abbraccio alla signora e a tutti i famigliari dei pescatori italiani sotto sequestro in Libia. Come Lega stiamo… - BA109RA : RT @SecolodItalia1: Sequestro pescatori a largo della Libia, appello di Musumeci per il rilascio. ll governo italiano dorme - Luciana12827144 : RT @SecolodItalia1: Sequestro pescatori a largo della Libia, appello di Musumeci per il rilascio. ll governo italiano dorme -