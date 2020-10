Senza mascherina in classe, l'insegnante lo prende a schiaffi: il video (Di giovedì 8 ottobre 2020) Uno schiaffone ben assestato. Il video in cui un insegnante di una scuola di Teggiano, in provincia di Salerno, picchia uno studente che non voleva indossare la mascherina in classe sta viaggiando sui social di profilo in profilo. "Sbagli tu e forse sbaglio pure io", dice il prof visibilmente innervosito prima di dare una schiaffo tra capo e collo al ragazzo. Alcuni studenti, riporta il Corriere, raccontano che l'alunno ha sostenuto la non obbligatorietà della mascherina se in classe si rispetta il distanziamento di un metro. I toni della discussione si sono alzati e l'insegnante avrebbe picchiato il ragazzo dopo che questi, alla fine, aveva accettato di indossare la mascherina. Sulla vicenda indagano ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Uno schiaffone ben assestato. Ilin cui undi una scuola di Teggiano, in provincia di Salerno, picchia uno studente che non voleva indossare lainsta viaggiando sui social di profilo in profilo. "Sbagli tu e forse sbaglio pure io", dice il prof visibilmente innervosito prima di dare una schiaffo tra capo e collo al ragazzo. Alcuni studenti, riporta il Corriere, raccontano che l'alunno ha sostenuto la non obbligatorietà dellase insi rispetta il distanziamento di un metro. I toni della discussione si sono alzati e l'avrebbe picchiato il ragazzo dopo che questi, alla fine, aveva accettato di indossare la. Sulla vicenda indagano ...

