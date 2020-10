"Senza drammi e tragedie". Al Bano, il passato con Romina e la toccante frase sul figlio Yari (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tutto in famiglia. Al Bano Carrisi parla del figlio, Yari Carrisi, nato dal matrimonio con Romina Power. Oggi, Yari è fidanzato con Thea Crudi, conosciuta anche come Thea Mantra, con la quale ha imbastito un duo musicale, nel solco di quanto fatto dai genitori. E Al Bano, in un'intervista a Oggi, spiega cosa desidera per suo figlio: un amore come quello che ha vissuto lui con Romina, magari con un finale differente. "A mio figlio Yari e alla sua fidanzata Thea auguro l'amore che abbiamo avuto io e Romina, ma con un finale diverso - ha affermato il cantante di Cellino San Marco -. Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tutto in famiglia. AlCarrisi parla delCarrisi, nato dal matrimonio conPower. Oggi,è fidanzato con Thea Crudi, conosciuta anche come Thea Mantra, con la quale ha imbastito un duo musicale, nel solco di quanto fatto dai genitori. E Al, in un'intervista a Oggi, spiega cosa desidera per suo: un amore come quello che ha vissuto lui con, magari con un finale differente. "A mioe alla sua fidanzata Thea auguro l'amore che abbiamo avuto io e, ma con un finale diverso - ha affermato il cantante di Cellino San Marco -. Io eabbiamo vissuto gioie e, per loro vorrei un percorso netto, ...

