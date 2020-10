Scuola, Azzolina: “Nessun rischio sanitario per il concorso” (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “Abbiamo dei rigidi protocolli di sicurezza e 10 candidati per aula. Igienizzanti, guanti e piu’ di un metro di distanza. Noi questo concorso lo distribuiremo nel tempo, e avremo piu’ di 20mila aule a disposizione”. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ospite del Tg La7, spiega cosi’ le modalita’ di svolgimento del concorso straordinario che iniziera’ dal 22 ottobre. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “Abbiamo dei rigidi protocolli di sicurezza e 10 candidati per aula. Igienizzanti, guanti e piu’ di un metro di distanza. Noi questo concorso lo distribuiremo nel tempo, e avremo piu’ di 20mila aule a disposizione”. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ospite del Tg La7, spiega cosi’ le modalita’ di svolgimento del concorso straordinario che iniziera’ dal 22 ottobre.

