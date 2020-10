Scoop clamoroso: cantante famoso beccato a baciarsi con un uomo | FOTO (Di giovedì 8 ottobre 2020) Arrivato lo Scoop su un cantante famosissimo, amato dalle donne, che è stato visto baciarsi con un uomo in maniera appassionata. Alberto Dandalo, attraverso il noto sito di gossip Dagospia, ha lanciato uno Scoop che sta smuovendo il mondo del web. Sono state condivise delle FOTO, con i volti oscurati, di due uomini piuttosto conosciuti … L'articolo Scoop clamoroso: cantante famoso beccato a baciarsi con un uomo FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Arrivato losu unfamosissimo, amato dalle donne, che è stato vistocon unin maniera appassionata. Alberto Dandalo, attraverso il noto sito di gossip Dagospia, ha lanciato unoche sta smuovendo il mondo del web. Sono state condivise delle, con i volti oscurati, di due uomini piuttosto conosciuti … L'articolocon unè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

afalco73 : @StCarnevale lo scoop è scoprire che su un fallo di ammonizione non può intervenire il var e quindi non c’è semplic… - zapppa83 : RT @Milestemplaris: @VincenzoOrab96 Uno scoop clamoroso: tra sette ore sorgerà il sole. - Milestemplaris : @VincenzoOrab96 Uno scoop clamoroso: tra sette ore sorgerà il sole. - zazoomblog : “Anche a me lo aveva detto”. Massimiliano Morra gay? Un concorrente rovina Adua Del Vesco: Signorini scoop clamoros… - santanaslam : Signorini stasera ' VIPPONIIIIII intanto abbiamo subito uno scoop clamoroso, pare proprio che Massimiliano Morra sia gay ' #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : Scoop clamoroso Un noto cantante paparazzato durante un bacio gay: lo scoop Yahoo Notizie Un noto cantante paparazzato durante un bacio gay: lo scoop

Un famoso cantante italiano è stato paparazzato mentre baciava sulle labbra un altro uomo: si tratterebbe di un idolo del pubblico femminile italiano.

Cantante famoso beccato a baciare un uomo: di chi si tratta?

Un famoso cantante italiano è stato paparazzato mentre baciava sulle labbra un altro uomo: si tratterebbe di un idolo del pubblico femminile italiano.

Un famoso cantante italiano è stato paparazzato mentre baciava sulle labbra un altro uomo: si tratterebbe di un idolo del pubblico femminile italiano.Un famoso cantante italiano è stato paparazzato mentre baciava sulle labbra un altro uomo: si tratterebbe di un idolo del pubblico femminile italiano.