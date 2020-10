Scontro in diretta tra Porro e Galli, il giornalista se ne va: 'Le lascio tutto lo spazio che vuole' (Di giovedì 8 ottobre 2020) Duro Scontro in tv tra il giornalista Nicola Porro e il professor Massimo Galli . Nel corso della puntata di 'Stasera Italia Speciale' tra i due c'è stata un'accesissima discussione dopo l'intervento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020) Duroin tv tra ilNicolae il professor Massimo. Nel corso della puntata di 'Stasera Italia Speciale' tra i due c'è stata un'accesissima discussione dopo l'intervento ...

agnelli_giorgio : FABIO DURANTI VS MARIO TOZZI [PT 2] ? SCONTRO IN DIRETTA SU COVID E SCIE... - AdrianaBravi1 : FABIO DURANTI VS MARIO TOZZI [PT 2] ? SCONTRO IN DIRETTA SU COVID E SCIE... - adlucc : FABIO DURANTI VS MARIO TOZZI [PT 1] ? SCONTRO FURIOSO IN DIRETTA SU COVI... - PAOLAGOSTINI : RT @RobertoZucchi11: FABIO DURANTI VS MARIO TOZZI [PT 2] ? SCONTRO IN DIRETTA SU COVID E SCIE... - LBollite : FABIO DURANTI VS MARIO TOZZI [PT 2] ? SCONTRO IN DIRETTA SU COVID E SCIE... -