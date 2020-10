Schumacher | 20 anni fa il primo Mondiale in Ferrari

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Quel giorno nell'aria c'era la sensazione di qualcosa di unico, di storico, di irripetibile. Probabilmente, se non ce l'avessero fatta quel giorno Michaele lanon ce l'avrebbero ...

Vent'anni fa oggi, l'alba italiana si tinse di rosso: Michael Schumacher l'8 ottobre del 2000 riportò il titolo mondiale di Formula 1 a Maranello ...Probabilmente, se non ce l'avessero fatta quel giorno Michael Schumacher e la Ferrari non ce l'avrebbero fatta più. Cinque anni di delusioni sarebbero bastate ed avanzate per chiuderla lì.