Sassuolo, l’ad Carnevali: “Dobbiamo avere l’ambizione di tornare in Europa League” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Il campionato è complicato, l’anno scorso siamo arrivati ottavi ma superare una delle prime sette squadre è arduo. Europa League? Dobbiamo avere l’ambizione per poterci ritornare“. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, punta in alto. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il dirigente del club neroverde ha elogiato il lavoro svolto dalla società negli ultimi anni: “C’è stata una strategia che continua, la forza di questa società sta nella programmazione, non dobbiamo dimenticare di mantenere sempre i piedi per terra senza fare niente di straordinario e portando avanti questa nostra politica. Quella del buon senso“. “L’obiettivo quest’anno era cercare di mantenere il più ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Il campionato è complicato, l’anno scorso siamo arrivati ottavi ma superare una delle prime sette squadre è arduo.League? Dobbiamol’ambizione per poterci ri“. L’amministratore delegato del, Giovanni, punta in alto. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il dirigente del club neroverde ha elogiato il lavoro svolto dalla società negli ultimi anni: “C’è stata una strategia che continua, la forza di questa società sta nella programmazione, non dobbiamo dimenticare di mantenere sempre i piedi per terra senza fare niente di straordinario e portando avanti questa nostra politica. Quella del buon senso“. “L’obiettivo quest’anno era cercare di mantenere il più ...

sportface2016 : #Sassuolo | L'ad #Carnevali: 'Dobbiamo avere l'ambizione di tornare in #EuropaLeague' - TuttoMercatoWeb : Carnevali fissa l'obiettivo del Sassuolo: 'Dobbiamo provare ad arrivare tra le prime sette' - Brodo91 : Le rotazioni in costruzione del Sassuolo per saltare il pressing del Crotone - a 2 playmaker o ad 1 play con l'altr… - LaStampa : Questa sera a Firenze l’amichevole con la Moldova: il ct azzurro Mancini si affiderà ad una Nazionale ricca di novi… - Dalla_SerieA : Sassuolo, Carnevali: 'Maxime Lopez? Ci stiamo provando in queste ore' - -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo l’ad Serie A: Lazio-Atalanta è un rebusall'Olimpico previsti equilibrio e spettacolo Fortune Italia