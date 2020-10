Sara Cunial dice che le misure per tutelare i bambini a scuola sono degne «del peggior regime nazista» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sara Cunial sarà in prima linea nella Marcia per la Liberazione che è stata organizzata da alcune associazioni e movimenti per il prossimo 10 ottobre a Roma. La deputata, ex Movimento 5 Stelle, sfilerà tra le strade della Capitale senza la mascherina, nonostante la misura del governo che le rende obbligatorie sia all’aperto, sia nei luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione. Non solo: commenta gli ultimi provvedimenti presi dall’esecutivo e le misure di prevenzione che sono attuate nelle scuole per tutelare i docenti e gli alunni. LEGGI ANCHE > La frase di Sara Cunial su Mattarella e lo ‘scientismo dogmatico’ Sara Cunial sulle misure di prevenzione nelle scuole ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 ottobre 2020)sarà in prima linea nella Marcia per la Liberazione che è stata organizzata da alcune associazioni e movimenti per il prossimo 10 ottobre a Roma. La deputata, ex Movimento 5 Stelle, sfilerà tra le strade della Capitale senza la mascherina, nonostante la misura del governo che le rende obbligatorie sia all’aperto, sia nei luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione. Non solo: commenta gli ultimi provvedimenti presi dall’esecutivo e ledi prevenzione cheattuate nelle scuole peri docenti e gli alunni. LEGGI ANCHE > La frase disu Mattarella e lo ‘scientismo dogmatico’sulledi prevenzione nelle scuole ...

Spiccano, tra i relatori che parleranno alla manifestazione, la deputata negazionista Sara Cunial (ex del M5s), e ancora Luca Teodori del Movimento 3V, i sovranisti di Vox Italia Francesco Toscano

