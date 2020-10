Santo del Giorno 8 Ottobre | Santa Pelagia la Penitente

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Volete sapere qual è ildel? Oggi si celebra la memoria liturgica dila, vissuta nel III secolo. Stando a quanto afferma la storia che racconta le sue vicende, essa era un’attrice che si è convertita al Cristianesimo. Sull’originalità della suddetta fonte sussistono molti dubbi, ma la sua importanza non è in discussione: vediamo perché.del: dubbi storici sull’esistenza dilaLa storia dila, originariamente scritta in greco e poi tradotta in latino, ha avuto in ...