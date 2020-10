Sanità privata, firmato il rinnovo del contratto: aumenti medi di 154 euro. Speranza: “Dopo 14 anni più diritti per 100mila lavoratori” (Di giovedì 8 ottobre 2020) È stato firmato giovedì mattina il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori non medici della sanità privata, dopo l’accordo raggiunto il 25 settembre. “Dopo 14 anni di attesa, 100mila lavoratori avranno più garanzie e più diritti. Dopo i tanti investimenti nella sanità pubblica anche con questo passaggio il Servizio sanitario nazionale è più forte”, ha commentato il ministro della Salute Roberto Speranza. Il contratto è stato sottoscritto da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl con le associazioni Aris e Aiop. L’incremento medio mensile è pari a 154 euro. Ma non saranno le associazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) È statogiovedì mattina ildelcollettivo nazionale dei lavoratori nonci della sanità, dopo l’accordo raggiunto il 25 settembre. “Dopo 14di attesa,lavoratori avranno più garanzie e più. Dopo i tanti investimenti nella sanità pubblica anche con questo passaggio il Servizio sanitario nazionale è più forte”, ha commentato il ministro della Salute Roberto. Ilè stato sottoscritto da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl con le associazioni Aris e Aiop. L’incrementoo mensile è pari a 154. Ma non saranno le associazioni ...

