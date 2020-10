Sanità privata, firmato il rinnovo del contratto (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - Aiop, Aris e i sindacati hanno firmato al ministero della Salute il rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale non medico della sanit privata. "La firma del contratto, ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - Aiop, Aris e i sindacati hannoal ministero della Salute ildelcollettivo nazionale del personale non medico della sanit. "La firma del, ...

pdnetwork : Non si smentiscono mai: ecco l’ennesimo regalo di Fontana alla sanità privata ?? - WomanWithPen : RT @Ettore_Rosato: Finalmente,dopo 14 anni,la firma del contratto di lavoro per la sanità privata che riguarda 100.000 lavoratori.Bravo @ro… - FabrizioSpinet1 : RT @FpCgilNazionale: ?? @sorrentinoser: “La firma del contratto della Sanità Privata è un risultato importante, frutto della lotta delle lav… - CGILModena : RT @FpCgilNazionale: ?? Le parole di @sorrentinoser e quelle di @robersperanza, le foto della firma e gli approfondimenti sul contratto. Tut… - martibort2 : RT @robersperanza: Dopo 14 anni, ecco la firma del contratto per la sanità privata. Oltre 100mila lavoratori hanno più diritti e più tutele… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità privata Le notizie del 7 ottobre sul coronavirus. Conte: “Mascherine all’aperto per evitare restrizioni” Fanpage.it