"San Pio", il bollettino odierno: un solo caso di positività e cinque conferme (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che l'A.O.R.N. "San Pio" ha processato in data odierna nr. 90 tamponi (nr. 69 ordinari e nr. 21 rapidi), dei quali nr. 6 risultati positivi. Dei sei positivi, nr. 1 rappresenta un nuovo caso, relativo a soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 5 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo "San Pio", il bollettino odierno: un solo caso di positività e cinque conferme proviene da Anteprima24.it.

