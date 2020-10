San Giuliano di Puglia, da bambina rimase per 8 ore sotto le macerie della scuola crollata: oggi Veronica D’Ascenzo fa la maestra (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Dimentica abbastanza per andare oltre. Ricorda abbastanza perché non succeda un’altra volta”. Anche se il riferimento non è esplicito, scorrendo il profilo Facebook di Veronica D’Ascenzo non si può non rimanere colpiti da questa frase. La ragazza, che oggi ha 24 anni, è una degli alunni sopravvissuti al terremoto in Molise del 2002, costato la vita a 27 bambini e a una maestra della scuola elementare “Jovine”, a San Giuliano di Puglia (Molise). Quella stessa bambina, che all’epoca aveva sette anni e rimase sepolta per otto ore sotto le macerie dell’istituto scolastico, oggi è diventata una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Dimentica abbastanza per andare oltre. Ricorda abbastanza perché non succeda un’altra volta”. Anche se il riferimento non è esplicito, scorrendo il profilo Facebook diD’Ascenzo non si può non rimanere colpiti da questa frase. La ragazza, cheha 24 anni, è una degli alunni sopravvissuti al terremoto in Molise del 2002, costato la vita a 27 bambini e a unaelementare “Jovine”, a Sandi(Molise). Quella stessa, che all’epoca aveva sette anni esepolta per otto oreledell’istituto scolastico,è diventata una ...

MediasetTgcom24 : San Giuliano di Puglia, si salvò dopo 8 ore sotto le macerie della sua scuola: oggi la sopravvissuta fa la maestra… - Steph30_Curry30 : San Giuliano di Puglia, da bambina rimase per 8 ore sotto le macerie della scuola crollata: oggi Veronica D’Ascenzo… - fattoquotidiano : San Giuliano di Puglia, da bambina rimase per 8 ore sotto le macerie della scuola crollata: oggi Veronica D’Ascenzo… - clikservernet : San Giuliano di Puglia, da bambina rimase per 8 ore sotto le macerie della scuola crollata: oggi Veronica D’Ascenzo… - Noovyis : (San Giuliano di Puglia, da bambina rimase per 8 ore sotto le macerie della scuola crollata: oggi Veronica D’Ascenz… -

Ultime Notizie dalla rete : San Giuliano San Giuliano di Puglia, si salvò dopo 8 ore sotto le macerie della sua scuola: oggi la sopravvissuta fa la maestra TGCOM Melegnano, controlli dei Carabinieri alla movida un arresto e due persone denunciate

Nella serata del 06 ottobre i Carabinieri della Tenenza di San Giuliano Milanese e della Stazione di Melegnano hanno svolto un servizio coordinato del controllo del territorio a largo raggio teso a co ...

Lo sposalizio selargino torna in versione Covid, senza matrimonio

Il Covid ridimensiona ma non ferma i festeggiamenti del matrimonio selargino. "È senza dubbio un'edizione speciale, non ci sarà il consueto corteo con i gruppi in arrivo da tutta la Sardegna, né una n ...

Nella serata del 06 ottobre i Carabinieri della Tenenza di San Giuliano Milanese e della Stazione di Melegnano hanno svolto un servizio coordinato del controllo del territorio a largo raggio teso a co ...Il Covid ridimensiona ma non ferma i festeggiamenti del matrimonio selargino. "È senza dubbio un'edizione speciale, non ci sarà il consueto corteo con i gruppi in arrivo da tutta la Sardegna, né una n ...