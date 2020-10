Sampdoria | nuove minacce contro Ferrero | “Ci convivo male | ma vado avanti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono mesi abbastanza difficili per il presidente della, Massimo, che continua a ricevere lettere edi morte da alcuni ‘tifosi’ che vorrebbero un’immediata cessione della società alla cordata di Gianluca Vialli. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos ieri il numero uno blucerchiato ha presentato l’ultima denunciaignoti, raccolta direttamente in casa sua a Roma dai poliziotti che già indagano per identificare i responsabili., intervistato dall’Adnkronos, ha raccontato come non si sia mai piegato di fronte alle numerosericevute: “Ci, ma cie seguito sulla mia strada. Certo, sarebbe meglio non riceverle ...