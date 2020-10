Sampdoria, minacce e proiettili per Ferrero: sporta denuncia a Roma (Di giovedì 8 ottobre 2020) GENOVA - ll presidente della Sampdoria Massimo Ferrero si è rivolto alla Questura di Roma dove vive per sporgere una denuncia contro ignoti dopo una lunga serie di episodi di minaccia ricevuti. La ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) GENOVA - ll presidente dellaMassimosi è rivolto alla Questura didove vive per sporgere unacontro ignoti dopo una lunga serie di episodi di minaccia ricevuti. La ...

