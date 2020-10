Salute, l’Iss: 1 italiano su 10 over 50 con sintomi depressivi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono soprattutto donne, con più di 50 anni d’età e con difficoltà economiche le persone che, secondo i dati Passi 2016-19 appena pubblicati, hanno avuto sintomi depressivi. E, dato preoccupante, solo poco più della metà (il 61%) ricorre all’aiuto di qualcuno. Questi numeri, diffusi dal sistema di sorveglianza dell’ISS in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre, indicano anche che il disagio aumenta con l’età. Uno su 5 degli ultra65enni, infatti, si dichiara poco o per niente soddisfatto della propria vita, percentuale che si triplica tra coloro che percepiscono come cattivo il proprio stato di Salute (75%) o che hanno problemi di disabilità (il 59%). L’impatto della pandemia da Covid-19 sul ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono soprattutto donne, con più di 50 anni d’età e con difficoltà economiche le persone che, secondo i dati Passi 2016-19 appena pubblicati, hanno avuto. E, dato preoccupante, solo poco più della metà (il 61%) ricorre all’aiuto di qualcuno. Questi numeri, diffusi dal sistema di sorveglianza dell’ISS in occasione della Giornata Mondiale dellaMentale che si celebra il 10 ottobre, indicano anche che il disagio aumenta con l’età. Uno su 5 degli ultra65enni, infatti, si dichiara poco o per niente soddisfatto della propria vita, percentuale che si triplica tra coloro che percepiscono come cattivo il proprio stato di(75%) o che hanno problemi di disabilità (il 59%). L’impatto della pandemia da Covid-19 sul ...

SkyTG24 : Covid-19, rapporto Iss: in Italia l’1% delle vittime del coronavirus ha meno di 50 anni - lillydessi : Covid-19, rapporto Iss: in Italia l’1% delle vittime del coronavirus ha meno di 50 anni - Sky Tg24 - Agenparl : Salute Mentale, i dati della sorveglianza e l'impegno dell'ISS - - AURORA65388938 : RT @SkyTG24: Covid-19, rapporto Iss: in Italia l’1% delle vittime del coronavirus ha meno di 50 anni - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid-19, rapporto Iss: in Italia l’1% delle vittime del coronavirus ha meno di 50 anni -