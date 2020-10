Salario minimo, il Parlamento Ue spinge: “Il Covid ne ha dimostrato l’urgenza. In prima linea i lavoratori sottopagati” (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Unione europea vuole accelerare sul Salario minimo. E in attesa del provvedimento della Commissione, previsto entro fine ottobre, il Parlamento Ue si sta muovendo per spingere il dossier. L’ultimo segnale è un’analisi degli uffici tecnici dell’assemblea di Bruxelles, diffusa a fine settembre, che fa il punto della situazione: “Il Parlamento europeo”, si legge, “spinge per un intervento legislativo che assicuri equi salari minimi“. E questo perché “la crisi Covid ha reso urgenti politiche per stabilizzare i redditi attraverso un mix di salvaguardia dei salari e uno schema di reddito minimo adeguato, entrambi considerati prioritari sotto la presidenza della Germania”. Durante il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Unione europea vuole accelerare sul. E in attesa del provvedimento della Commissione, previsto entro fine ottobre, ilUe si sta muovendo perre il dossier. L’ultimo segnale è un’analisi degli uffici tecnici dell’assemblea di Bruxelles, diffusa a fine settembre, che fa il punto della situazione: “Ileuropeo”, si legge, “per un intervento legislativo che assicuri equi salari minimi“. E questo perché “la crisiha reso urgenti politiche per stabilizzare i redditi attraverso un mix di salvaguardia dei salari e uno schema di redditoadeguato, entrambi considerati prioritari sotto la presidenza della Germania”. Durante il ...

Ultime Notizie dalla rete : Salario minimo Salario minimo, il Parlamento Ue spinge: “Il Covid ne ha dimostrato l’urgenza Il Fatto Quotidiano Salario garantito ai disoccupati

È fallito il progetto a Berlino di pagare ai disoccupati un salario garantito per aiutarli a rientrare nel mondo del lavoro. Il reddito di cittadinanza in Italia non ha creato nuovi posti, com'era sco ...

Un milione di firme in Europa per il reddito di base incondizionato

Tra gli obiettivi del Recovery Fund non è contemplato, ma un reddito di base incondizionato rientra tra le politiche che dovrebbero garantire la coesione sociale ed economica nell’Unione Europea, uno ...

