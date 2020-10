Russia, misterioso disastro ambientale: 95% di animali marini morti (Di giovedì 8 ottobre 2020) In Kamchatka, nelle ultime ore, si parla di un misterioso disastro ambientale: innumerevoli creature marine sono morte, ed altrettanti surfisti si sono ammalati. L’acqua sarebbe contaminata dal veleno. PhotoCredit: dal web animali morti e surfisti malati Qualche giorno fa, i media russi hanno diffuso la notizia della morte di diverse creature della fauna marina che abita le acque della penisola della Kamchatka. Poco dopo, la preoccupazione per i surfisti della zona: in seguito ad un bagno, la maggior parte di loro ha riportato ustioni oculari ed ha accusato nausea, tosse, febbre. Ora il Comitato investigativo russo ha avviato un’indagine che ha già fornito le prime allarmanti risposte. Un misterioso disastro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) In Kamchatka, nelle ultime ore, si parla di un: innumerevoli creature marine sono morte, ed altrettanti surfisti si sono ammalati. L’acqua sarebbe contaminata dal veleno. PhotoCredit: dal webe surfisti malati Qualche giorno fa, i media russi hanno diffuso la notizia della morte di diverse creature della fauna marina che abita le acque della penisola della Kamchatka. Poco dopo, la preoccupazione per i surfisti della zona: in seguito ad un bagno, la maggior parte di loro ha riportato ustioni oculari ed ha accusato nausea, tosse, febbre. Ora il Comitato investigativo russo ha avviato un’indagine che ha già fornito le prime allarmanti risposte. Un...

