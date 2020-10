Rossi: 'Ho buttato troppi punti per giocarmi ancora il titolo' (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo due cadute di fila Valentino Rossi deve rialzarsi. Cercherà di farlo su una pista, quella di Le Mans, sede del GP di Francia , dove "storicamente la Yamaha va bene e possiamo essere ottimisti, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo due cadute di fila Valentinodeve rialzarsi. Cercherà di farlo su una pista, quella di Le Mans, sede del GP di Francia , dove "storicamente la Yamaha va bene e possiamo essere ottimisti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Rossi buttato Rossi: "Ho buttato troppi punti per giocarmi il titolo" La Gazzetta dello Sport Rossi: "L'ultima spiaggia? Per me è stata Barcellona"

Dopo due zero di fila tra Misano e Barcellona, per Valentino Rossi le speranze di continuare ... mentre io purtroppo nelle ultime due gare ho buttato via un sacco di punti che sarebbero stati ...

MotoGP GP Francia, Valentino Rossi: “A Le Mans lotterò per il podio”

Dopo le due cadute consecutive di Misano e Barcellona Valentino Rossi arriva a Le Mans per il GP di Francia, nona prova del Mondiale 2020 della ...

