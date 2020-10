Ronaldo, maglia con dedica per Sergio Ramos e Pepe (Di giovedì 8 ottobre 2020) In occasione di Portogallo-Spagna Cristiano Ronaldo e Pepe hanno sfidato Sergio Ramos, alla sua 173esima con la maglia della nazionale. Il capitano della Roja è entrato all'82', ha ammirato dalla ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) In occasione di Portogallo-Spagna Cristianohanno sfidato, alla sua 173esima con ladella nazionale. Il capitano della Roja è entrato all'82', ha ammirato dalla ...

sportli26181512 : Ronaldo, maglia con dedica per Sergio Ramos e Pepe: Il trio storico del Real Madrid si affronta in campo durante Po… - ItaSportPress : Compagni, rivali ma sempre amici: scatto social (e scambio di maglia) tra Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo -… - infoitsport : Manchester United, Cavani sceglie la maglia più pesante: indosserà la 7 di Best e Ronaldo - clikservernet : Cavani, scelto il numero di maglia. Avrà la 7 di Best, Beckham, Cantona e Ronaldo - Noovyis : (Cavani, scelto il numero di maglia. Avrà la 7 di Best, Beckham, Cantona e Ronaldo) Playhitmusic - -