tuttosport : 'Furto nel garage di Cristiano #Ronaldo a #Madeira' - SkyTG24 : Calcio, furto nella villa di Cristiano Ronaldo. Rubata anche una maglia della Juve - _juvenews : Ronaldo, furto nella villa di Madeira: rubati oggetti personali - Lucavad72 : RT @SkyTG24: Calcio, furto nella villa di Cristiano Ronaldo. Rubata anche una maglia della Juve - misorecordsuk : Ronaldo, furto nella villa di Madeira: rubati oggetti personali #Juve #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo furto

Brutta sorpresa per Cristiano Ronaldo, che dopo aver conquistato un bel pareggio nella sfida amichevole contro la Spagna, ha saputo che proprio durante la gara dell'Alvalade dei ladri ...Non solo Douglas Costa. Si allunga la lista dei giocatori bianconeri vittima di furti nelle proprie abitazioni. Anche Cristiano Ronaldo, come riferisce il Diario de Noticias Madeira, è finito nel ...