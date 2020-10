Roma | precipita dal balcone dopo aver svaligiato un appartamento | ladro ricoverato e arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Quando gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti ed i sanitari del 118 sono arrivati in via delle Palme, quartiere Prenestino, a seguito di chiamata al 112 per una personata, hanno trovato un uomo immobile a terra sulla rampa del garage condominiale con numerose borse legate al busto. Così, mentre gli operatori sanitari prestavano immediato soccorso al ferito, trasportato successivamente presso il policlinico Casilino in codice rosso per le diverse fratture riportate, gli agenti ascoltavano le varie testimonianze in merito all’accaduto. In particolare i poliziotti sono stati avvicinati dall’uomo che aveva chiamato il 112, il quale riferiva loro che il ferito, successivamente identificato per O.J., marocchino di 39 anni, aveva poco prima compiuto un furto all’interno della sua abitazione. Intento a riparare dei ...