Roma, Fonseca studia nuove soluzioni per l’attacco: ipotesi trequartista alle spalle delle due punte (Di giovedì 8 ottobre 2020) Appena tre gol in tre gare disputate e sesto attacco del campionato per numero di conclusioni effettuate (43), sono questi i numeri del reparto avanzato della Roma di Paulo Fonseca, numeri a cui il tecnico sta cercando di rimediare trovando nuove soluzioni di gioco. Le due settimane di sosta per le nazionali serviranno all’allenatore per … L'articolo Roma, Fonseca studia nuove soluzioni per l’attacco: ipotesi trequartista alle spalle delle due punte Leggi su dailynews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Appena tre gol in tre gare disputate e sesto attacco del campionato per numero di conclusioni effettuate (43), sono questi i numeri del reparto avanzato delladi Paulo, numeri a cui il tecnico sta cercando di rimediare trovandodi gioco. Le due settimane di sosta per le nazionali serviranno all’natore per … L'articoloper l’attacco:spdue

marcoconterio : ?????? Fatta per il ritorno di Chris #Smalling alla #Roma. Intesa appena trovata con il #MUFC! Paulo Fonseca riabbracc… - forzaroma : Roma e il mal di gol, #Fonseca studia la formula per risvegliare l’attacco #ASRoma ?? @GianluVisco - GrilloP75798848 : @ErmioneFNS Te dovessi dì, alla Roma, al posto del Fonseca, lo vedrei bene bene. - massidanu : @fanpage Se Fonseca non convince sarà Roma - STOCALCIO1 : ??? Secondo le ultime indiscrezioni #Florenzi non avrebbe lasciato la #Roma a causa di #Fonseca. Infatti da quel che… -