Roma, buco da ridurre: 100 milioni da plusvalenze e taglio stipendi (Di giovedì 8 ottobre 2020) I conti in rosso e un mercato che non ha portato tutte quelle risorse che invece si sperava di poter incassare. La situazione attuale della Roma preoccupa e non poco, nono fosse altro perché quella ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 ottobre 2020) I conti in rosso e un mercato che non ha portato tutte quelle risorse che invece si sperava di poter incassare. La situazione attuale dellapreoccupa e non poco, nono fosse altro perché quella ...

sportli26181512 : Roma, ecco come ridurre il buco di bilancio: 100 milioni da plusvalenze e taglio stipendi: Roma, ecco come ridurre… - Gazzetta_it : #Roma, ecco come ridurre il buco di bilancio: 100 milioni da #plusvalenze e taglio stipendi - achspol89 : Secondo i giornali,solo oggi il presidente Friedkin scopre il buco di bilancio della Roma. Un imprenditore che ha u… - infoitsport : As Roma, Friedkin ha disinnescato una ‘mina obbligazioni’ da 327 milioni. E ora pensa a ripianare il nuovo buco pat… - infoitsport : Il Messaggero, Roma: 'Passivo choc: -204 milioni. Friedkin copre il buco di Pallotta' -