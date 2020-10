Roma, almeno 200 vigili attesi alla manifestazione No Mask: “Protestiamo contro regole incomprensibili” (Di giovedì 8 ottobre 2020) 200 vigili Romani attesi alla manifestazione No Mask Circa 200 vigili Romani prenderanno parte alla manifestazione No Mask “Marcia per la Libertà” contro l’obbligo d’indossare mascherine negli spazi aperti, in programma sabato 10 ottobre in piazza San Giovanni, a Roma. A comunicarlo è il coordinamento Romano del sindacato Ugl. “Il Coordinamento Romano della UGL Polizia Locale e la Segreteria Provinciale di Roma della Ugl Autonomie, aderiscono alla marcia di protesta contro l’obbligo delle mascherine negli spazi aperti, indetta per ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020) 200niNoCirca 200ni prenderanno parteNo“Marcia per la Libertà”l’obbligo d’indossare mascherine negli spazi aperti, in programma sabato 10 ottobre in piazza San Giovanni, a. A comunicarlo è il coordinamentono del sindacato Ugl. “Il Coordinamentono della UGL Polizia Locale e la Segreteria Provinciale didella Ugl Autonomie, aderisconomarcia di protestal’obbligo delle mascherine negli spazi aperti, indetta per ...

