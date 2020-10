Roberto Alessi perde le staffe Storie Italiane | “Si fa presto a parlar male”

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Uno degli argomenti di punta durante la messa in onda diè stato quello relativo all’assoluzione di Marco Carta, ritenuto responsabile di un furto alla Rinascente di Milano che poco dopo è emerso come a fare il tutto sia stata l’amica che si trovava insieme al cantante in quel momento. Un calvario giuridico … L'articolole: “Si famale” proviene da www.meteoweek.com.