Riunione del direttivo di “Sant’Agata Viva” | tanti i temi affrontati

Sant'Agata de' Goti (Bn) – Poche sere fa il direttivo/coordinamento di Italia Viva cittadino, durante la Riunione tenutasi presso la propria sede, ha affrontato i punti programmatici della campagna adesioni politica territoriale. All'ordine del giorno: la campagna tesseramento, subito seguita dal progetto pilota riguardante l'agricoltura, le iniziative da proporre all'interno di un'azione a sfondo sia turistico culturale che del sistema produttivo locale e di una piena rivalutazione con il potenziamento delle aree periferiche e del contesto cittadino. Sono state approfondite con una riflessione collettiva alcune emergenze del territorio cittadino, trattando tra l'altro la problematica legata all'ipotesi di localizzazione di una cava in ...

