Rimuovere Trump Svelato il tentativo di Colpo di Stato negli USA In Italia il silenzio assordante dei Media

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il presidenteha annunciato di aver autorizzato la declassificazione di tutti i documenti relativi sia all’indagine-Russia, sia alle email appartenenti al candidato presidenziale sconfitto ed ex segretario diHillary Clinton. Ciò include tutti i documenti relativi allo scandalo Russia Collusion.. Questa notizia insieme a quello che sto per raccontarvi dovrebbe essere, per un paese normale, una notizia straordinaria. I TG nazionali e i giornalini dovrebbero interrompere i programmi del palinsesto per darla, invece a parte qualche raro caso, non se ne trova traccia. Eppure stiamo parlando di undidiavvenuto in una nazione, gli Stati Uniti, dalla quale direttamente o indirettamente dipende molto del ...