“Rimozione dalla magistratura”. Per Palamara chiesta la sanzione massima (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – Per Luca Palamara chiesta la rimozione dall’ordine giudiziario. E’ la sanzione più grave prevista, chiesta dalla procura generale della Cassazione per l’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati (da cui è stato espulso). A formulare la richiesta al collegio della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è stato l’avvocato generale Pietro Gaeta. A giudizio della procura generale, che ha sottolineato l’assoluta “gravità degli illeciti”, Palamara (che è sospeso dalle sue funzioni di magistrato e che andrà a processo per lo scandalo delle nomine nelle procure) ha messo in atto “condotte molteplici e plurioffensive” nei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – Per Lucala rimozione dall’ordine giudiziario. E’ lapiù grave prevista,procura generale della Cassazione per l’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati (da cui è stato espulso). A formulare la rial collegio della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è stato l’avvocato generale Pietro Gaeta. A giudizio della procura generale, che ha sottolineato l’assoluta “gravità degli illeciti”,(che è sospeso dalle sue funzioni di magistrato e che andrà a processo per lo scandalo delle nomine nelle procure) ha messo in atto “condotte molteplici e plurioffensive” nei ...

