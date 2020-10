Ricordate così Mimmo dei Cesaroni? Com’è oggi e che combina Federico Russo, ormai grande (Di giovedì 8 ottobre 2020) Se siete stati fan della mitica serie televisiva I Cesaroni non potete non ricordare il più piccolo di casa, quello che per tutti è Mimmo dei Cesaroni. Sembra ieri ma la fiction, ambientata nel verace quartiere romano Garbatella, ha debuttato sul piccolo schermo nel 2006 e ha chiuso i battenti nel 2014. Spesso viene ancora proposta in televisione, per soddisfare il pubblico più nostalgico. Quello che ricordavamo un dolce e tenero bimbo, adesso è sbocciato in un bellissimo ragazzo: il suo nome è Federico Russo. Colui che ricordiamo come Mimmo Cesaroni (voce narrante della soap) ha esordito due anni prima di quel ruolo. Federico Russo si era fatto notare già nel 2004, nella sitcom Incantesimo ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 8 ottobre 2020) Se siete stati fan della mitica serie televisiva Inon potete non ricordare il più piccolo di casa, quello che per tutti èdei. Sembra ieri ma la fiction, ambientata nel verace quartiere romano Garbatella, ha debuttato sul piccolo schermo nel 2006 e ha chiuso i battenti nel 2014. Spesso viene ancora proposta in televisione, per soddisfare il pubblico più nostalgico. Quello che ricordavamo un dolce e tenero bimbo, adesso è sbocciato in un bellissimo ragazzo: il suo nome è. Colui che ricordiamo come(voce narrante della soap) ha esordito due anni prima di quel ruolo.si era fatto notare già nel 2004, nella sitcom Incantesimo ...

