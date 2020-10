"Ricomparsi per miracolo?". Quarantena a orologeria, la Maglie sbugiarda il Pd: stato di emergenza crisi politica nel governo (Di giovedì 8 ottobre 2020) A Maria Giovanna Maglie qualcosa non torna sulle "assenze per Quarantena" che martedì hanno fatto slittare il voto di fiducia sul Dpcm che proroga lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2020. Mercoledì la votazione è andata in scena regolarmente, con l'ostruzionismo del centrodestra che ha tentato in tutti i modi di mettere in crisi una maggioranza evidentemente sfaldata. Pierluigi Castagnetti, storico ex esponente della Margherita oggi nel Pd, su Twitter si sfoga: "Assentarsi dall'Aula per impedire numero legale è arma usata raramente dalle opposizioni per ragioni di gravità estrema. Ricorrervi per impedire voto provvedimenti d'emergenza, profittando assenze per Quarantena parlamentari maggioranza è piuttosto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) A Maria Giovannaqualcosa non torna sulle "assenze per" che martedì hanno fatto slittare il voto di fiducia sul Dpcm che proroga lod'fino al 31 gennaio 2020. Mercoledì la votazione è andata in scena regolarmente, con l'ostruzionismo del centrodestra che ha tentato in tutti i modi di mettere inuna maggioranza evidentemente sfaldata. Pierluigi Castagnetti, storico ex esponente della Margherita oggi nel Pd, su Twitter si sfoga: "Assentarsi dall'Aula per impedire numero legale è arma usata raramente dalle opposizioni per ragioni di gravità estrema. Ricorrervi per impedire voto provvedimenti d', profittando assenze perparlamentari maggioranza è piuttosto ...

marcjulietbella : RT @mgmaglie: Oddio, l' Europa ci guarda! Forse guarda anche i malati ricomparsi per miracolo la mattina seguente? - toninococ : RT @mgmaglie: Oddio, l' Europa ci guarda! Forse guarda anche i malati ricomparsi per miracolo la mattina seguente? - aldo_rovi : RT @mgmaglie: Oddio, l' Europa ci guarda! Forse guarda anche i malati ricomparsi per miracolo la mattina seguente? - CordioliMirco : RT @mgmaglie: Oddio, l' Europa ci guarda! Forse guarda anche i malati ricomparsi per miracolo la mattina seguente? - testafo : RT @mgmaglie: Oddio, l' Europa ci guarda! Forse guarda anche i malati ricomparsi per miracolo la mattina seguente? -

Ultime Notizie dalla rete : Ricomparsi per Albairate, roulotte di nuovo sulle corsie dei bus. Il sindaco pensa a un altro sgombero Il Giorno Cristiana Lauro per Dagospia

Cristiana Lauro per Dagospia MILANO WINE WEEK 2 Anche quest’anno Milano ha dato il via alla Wine Week (3-11 ottobre) con la presentazione della guida dei vini 2021 di Doctor Wine (Daniele Cernilli) al ...

Mareggiata sul litorale Caorle la più colpita Erosioni anche a Jesolo

caorle Il forte vento di Scirocco di ieri e della notte precedente con l’alta marea hanno provocato mareggiate che hanno colpito tutta la costa con danni da Sottomarina e la vicina Isola Verde agli Al ...

Cristiana Lauro per Dagospia MILANO WINE WEEK 2 Anche quest’anno Milano ha dato il via alla Wine Week (3-11 ottobre) con la presentazione della guida dei vini 2021 di Doctor Wine (Daniele Cernilli) al ...caorle Il forte vento di Scirocco di ieri e della notte precedente con l’alta marea hanno provocato mareggiate che hanno colpito tutta la costa con danni da Sottomarina e la vicina Isola Verde agli Al ...