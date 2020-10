Renzi risponde agli autori dei commenti di odio per la deputata Noja: “Squallidi e schifosi, i veri malati siete voi” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Sono arrivati dei commenti che definire schifosi è riduttivo. Vorrei che queste persone siano pubblicamente indicate come persone squallide. Spero che potremmo agire in sede civile e perché no penale. Mi rivolgo a quelli che hanno commentato in questo modo, i veri malati siete voi” queste le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi che in una diretta sulla sua pagina Facebook assieme alla deputata di Italia viva Lisa Noja si è rivolto a chi ha scritto commenti di odio contro la donna dopo il suo intervento in Aula sull’uso delle mascherine. L'articolo Renzi risponde agli autori dei commenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Sono arrivati deiche definireè riduttivo. Vorrei che queste persone siano pubblicamente indicate come persone squallide. Spero che potremmo agire in sede civile e perché no penale. Mi rivolgo a quelli che hanno commentato in questo modo, ivoi” queste le parole del leader di Italia Viva Matteoche in una diretta sulla sua pagina Facebook assieme alladi Italia viva Lisasi è rivolto a chi ha scrittodicontro la donna dopo il suo intervento in Aula sull’uso delle mascherine. L'articolodei...

MARCHE – “Siamo ad un passo dall’ottenere un risultato importante. Oggi pomeriggio, dall’Ue, potrebbero arrivare le prime risposte rispetto ad un tema così delicato come l’accoglienza profughi". Lo af ...

Intervista ad uno dei due coordinatori provinciali del partito di Renzi: “Un eventuale percorso federativo con Calenda – afferma - dovrebbe prima passare attraverso la condivisione di una piattaforma ...

