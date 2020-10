Remdesivir: stanno finendo le scorte del farmaco anti COVID-19 (Di giovedì 8 ottobre 2020) In Europa inizia a scarseggiare il Remdesivir, il farmaco usato per curare COVID-19. A luglio l’amministrazione americana si ea assicurata quasi l’intera produzione trimestrale del farmaco Remdesivir prodotto dalla società statunitense Gilead Sciences. Come è noto, l’antivirale era stato studiato inizialmente contro Ebola, ma il suo uso è già stato approvato dalle autorità americane per il trattamento contro il COVID-19 e anche l’Agenzia Europea del farmaco (Ema) ha dato il proprio assenso, che dovrà essere ora ratificato dalla Commissione Europea. Il presidente Donald Trump ha firmato un accordo “straordinario” con la Gilead per 500.000 dosi di Remdesivir, ha ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) In Europa inizia a scarseggiare il, ilusato per curare-19. A luglio l’amministrazione americana si ea assicurata quasi l’intera produzione trimestrale delprodotto dalla società statunitense Gilead Sciences. Come è noto, l’virale era stato studiato inizialmente contro Ebola, ma il suo uso è già stato approvato dalle autorità americane per il trattamento contro il-19 e anche l’Agenzia Europea del(Ema) ha dato il proprio assenso, che dovrà essere ora ratificato dalla Commissione Europea. Il presidente Donald Trump ha firmato un accordo “straordinario” con la Gilead per 500.000 dosi di, ha ...

clikservernet : Remdesivir: stanno finendo le scorte del farmaco anti COVID-19 - dbiselli : RT @AboutPharmaHPS: #Gilead, produttore di #remdesivir contro Covid-19, è sotto pressione per le carenze che si stanno verificando in tutta… - AboutPharmaHPS : #Gilead, produttore di #remdesivir contro Covid-19, è sotto pressione per le carenze che si stanno verificando in t… - MaP39008118 : @ellygatta81 @SandraM0027 @mattia2607 @atimo13 @BeaLorenzin @Deputatipd Ah sì, scusa. Comunque il remdesivir è un f… - BluDiChina : @justiceforevee @angy_cocco Lo stanno curando con gli anticorpi di Regeneron ancora in Fase 3. In pratica fa da ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Remdesivir stanno Remdesivir: stanno finendo le scorte del farmaco anti COVID-19 next Remdesivir: stanno finendo le scorte del farmaco anti COVID-19

In Europa inizia a scarseggiare il remdesivir, il farmaco usato per curare COVID-19. A luglio l'amministrazione americana si ea assicurata quasi l'intera produzione trimestrale del farmaco remdesivir ...

Covid, cosa è cambiato in sei mesi: la curva risale ma c'è meno carica virale

Che cosa è cambiato in sei mesi. Il coronavirus tra lockdown, vacanze estive, scoperte di nuove cure e conoscenze mediche maggiori anche attraverso le autopsie dei deceduti ...

In Europa inizia a scarseggiare il remdesivir, il farmaco usato per curare COVID-19. A luglio l'amministrazione americana si ea assicurata quasi l'intera produzione trimestrale del farmaco remdesivir ...Che cosa è cambiato in sei mesi. Il coronavirus tra lockdown, vacanze estive, scoperte di nuove cure e conoscenze mediche maggiori anche attraverso le autopsie dei deceduti ...