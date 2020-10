Regione Toscana: Eugenio Giani da Conte a Palazzo Chigi. Donato il Festina lente (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il neo governatore toscano assicura che «lavoreremo insieme per ridare slancio alla nostra Regione, in un corretto e proficuo rapporto con lo Stato, per una Toscana più forte e unita». Lo scorso febbraio Giani aveva regalato un'analoga statuetta rappresentante il Festina lente a Rocco Commisso Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il neo governatore toscano assicura che «lavoreremo insieme per ridare slancio alla nostra, in un corretto e proficuo rapporto con lo Stato, per unapiù forte e unita». Lo scorso febbraioaveva regalato un'analoga statuetta rappresentante ila Rocco Commisso

pdnetwork : Ceccardi va a Bruxelles, invece di restare in Consiglio regionale a fare opposizione e a difendere le sue idee, nel… - pdnetwork : Oggi si è ufficialmente insediato @EugenioGiani alla Presidenza della Regione Toscana. I nostri migliori auguri di… - matteosalvinimi : ... di Liguria e Veneto, col nuovo governo delle Marche - unica regione che ha cambiato colore, passando al centrod… - CTAMELLINI : RT @pdnetwork: Ceccardi va a Bruxelles, invece di restare in Consiglio regionale a fare opposizione e a difendere le sue idee, nel rispetto… - natonel52 : RT @EnzoDandy: @Torrenapoli1 Questo quello della regione Toscana , il nostro fa una massa di casi senza dividerli per problematica ... così… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Toscana #EU Regions Week 2020, i prossimi eventi a cui partecipa Regione Toscana Regione Toscana Regione Toscana: Eugenio Giani da Conte a Palazzo Chigi. Donato il Festina lente

FIRENZE – E’ stato ricevuto a Palazzo Chigi da Giuseppe Conte, il neopresidente delal Regione Toscana, Eugenio Giani: «La Regione Toscana, con me presidente, si rapporterà con le istituzioni della ...

Coronavirus: 209 nuovi contagi in Toscana - Salute Versiliatoday.it

(Casentinopiù) Oggi nel bollettino della Regione ci sono anche 75 guariti in più per un totale di 10.606 persone (66,4% dei casi totali). Tolti e guariti e deceduti, gli attualmente positivi al nuovo ...

FIRENZE – E’ stato ricevuto a Palazzo Chigi da Giuseppe Conte, il neopresidente delal Regione Toscana, Eugenio Giani: «La Regione Toscana, con me presidente, si rapporterà con le istituzioni della ...(Casentinopiù) Oggi nel bollettino della Regione ci sono anche 75 guariti in più per un totale di 10.606 persone (66,4% dei casi totali). Tolti e guariti e deceduti, gli attualmente positivi al nuovo ...