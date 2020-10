Regeneron salverà il mondo dal Covid-19?

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020) In un articolo precedente avevamo fatto l’elenco dei farmaci usati per curare il Presidente Donald Trump, risultato positivo ale con sintomi iniziali della malattia. Tra le terapie abbiamo parlato di, basata su anticorpi monoclonali. Le ultime affermazioni di Donald Trump spingono alla produzione accelerata di questo farmaco e, forse, di vaccini basati su questa terapia. La società farmaceutica produttrice ha fatto richiesta alla FDA di approvare ilcome trattamento di emergenza.e il cocktail di anticorpi: fino alla cura di Trump non era ancora in fase di sperimentazione clinica Bloomberg definisce ilun cocktail di anticorpi in grado di abbassare il virus nei pazienti con. La terapia è in fase di studio e ...