Recovery fund | investire su decarbonizzazione e green jobs creerà più occupazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) di Emanuele Bompan Manca circa una settimana alla pubblicazione della bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza redatta dal governo, bozza che sarà presentata al Parlamento italiano e alla Commissione europea prima della sottomissione del documento finale a inizio 2021. Insieme alla legge di Bilancio, questo è il più importante documento di programmazione economica per il paese; un documento che permetterà di attingere alle risorse di NextGenerationEu, che prevede ben 209 miliardi di euro per l’Italia (in prestiti e fondo perduto). Una delle linee guida di questo Piano nazionale, noto con l’acronimo Pnrr, si basa sul Piano Nazionale Energia e Clima (Pniec), un documento redatto lo scorso anno per delineare il percorso con cui l’Italia può raggiungere i suoi obiettivi nell’ambito della politica europea già ...