Rapporto Caritas-Migrantes: boom di partenze da India e Messico (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – La crescita dei movimenti migratori nel mondo e in Europa non accenna a diminuire. Nel 2019 il numero di migranti internazionali è anzi aumentato, con l’India in testa per popolazione emigrante all’estero, seguita da Messico e Cina. Lo rivela il XXIX Rapporto immigrazione 2020 di Caritas-Migrantes, dal titolo ‘Conoscere per comprendere’, presentato stamani a Roma. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – La crescita dei movimenti migratori nel mondo e in Europa non accenna a diminuire. Nel 2019 il numero di migranti internazionali è anzi aumentato, con l’India in testa per popolazione emigrante all’estero, seguita da Messico e Cina. Lo rivela il XXIX Rapporto immigrazione 2020 di Caritas-Migrantes, dal titolo ‘Conoscere per comprendere’, presentato stamani a Roma.

