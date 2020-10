"Questo educa così?". Schiaffi all'alunno senza mascherina, choc a Salerno: Myrta Merlino massacra il professore | Video (Di giovedì 8 ottobre 2020) Hanno fatto scalpore le immagini che sono arrivate da Salerno, dove un professore ha preso a Schiaffi in classe un alunno che rifiutava di indossare la mascherina. Il tutto, in un liceo. Al grido di "sbagli tu, sbaglio io", il docente si è scagliato con violenza contro il ragazzino. Immagini sconcertanti. Immagini stigmatizzate anche da Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira su La7, che su Twitter rilancia il Video e commenta: "Sbagli tu? E sbaglio pure io e via con il ceffone allo studente senza mascherina. In Questo modo il 'professore' educa? Ai ragazzi bisogna dare l'esempio con il dialogo. La mascherina è sacra ma le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Hanno fatto scalpore le immagini che sono arrivate da, dove unha preso ain classe unche rifiutava di indossare la. Il tutto, in un liceo. Al grido di "sbagli tu, sbaglio io", il docente si è scagliato con violenza contro il ragazzino. Immagini sconcertanti. Immagini stigmatizzate anche da, la conduttrice de L'aria che tira su La7, che su Twitter rilancia ile commenta: "Sbagli tu? E sbaglio pure io e via con il ceffone allo studente. Inmodo il '? Ai ragazzi bisogna dare l'esempio con il dialogo. Laè sacra ma le ...

myrtamerlino : 'Sbagli tu? E sbaglio pure io' e via con il #ceffone allo studente senza #mascherina. In questo modo il '… - Giooodf : Mamma mia che bigottismo retrogrado a #StorieItaliane. Se un ragazzo usa male internet stanno i filtri, se usa male… - Stefani36457944 : RT @IlardiBarbara: E adesso due parole x mamma @guldemcan . Una buona madre vale 100 maestri xké questi vi istruiscono , mentre la mamma vi… - StefaniaStefyss : RT @IlardiBarbara: E adesso due parole x mamma @guldemcan . Una buona madre vale 100 maestri xké questi vi istruiscono , mentre la mamma vi… - Pietro_Firenze : RT @filo_gagliardi: @Pietro_Firenze Un popolo civile non si educa con l'esercito ma con la conoscenza. Ma siamo lontani da questo in.Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Questo educa Le relazioni empatiche nel contesto educativo e formativo Orizzonte Scuola Uccisa dal fidanzato, l'ultimo saluto a 10 mesi dal delitto

Accuse per le quali la pm Beatrice Giovannetti dovrebbe presentare a breve la richiesta di rinvio a giudizio. Questo pomeriggio due comunità, quella locale e quella di Alghero, si sono strette attorno ...

Editoriale, Torino: questo mercato è un’occasione sprecata

Calciomercato Torino, nell'editoriale di oggi analizziamo quello che è stato il mercato della squadra granata. Gojak potenziale colpo, Izzo rimane.

Accuse per le quali la pm Beatrice Giovannetti dovrebbe presentare a breve la richiesta di rinvio a giudizio. Questo pomeriggio due comunità, quella locale e quella di Alghero, si sono strette attorno ...Calciomercato Torino, nell'editoriale di oggi analizziamo quello che è stato il mercato della squadra granata. Gojak potenziale colpo, Izzo rimane.