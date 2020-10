Qualificazioni Europei 2020: Milinkovic-Savic trascina la Serbia al turno decisivo, out Irlanda e Bosnia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Uno strepitoso Milinkovic-Savic trascina la Serbia al turno decisivo degli spareggi per la qualificazione a Euro 2020. La doppietta del centrocampista della Lazio consente alla sua selezione di superare la Norvegia nella sfida diretta da Daniele Orsato. Il gol degli ospiti arriva all’82’ col Sergente, ma c’è il pareggio all’88’ siglato da Normann che porta l’incontro ai supplementari. Ancora SMS in gol al 103′ e dunque serbi avanti e norvegesi eliminati. Servono i rigori in altre tre partite della serata, a cominciare dalla semifinale tra Bosnia Erzegovina e Irlanda del Nord: McGinn risponde all’iniziale vantaggio del milanista Krunic, stallo fino alla lotteria dagli undici metri ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) Uno strepitosolaaldegli spareggi per la qualificazione a Euro. La doppietta del centrocampista della Lazio consente alla sua selezione di superare la Norvegia nella sfida diretta da Daniele Orsato. Il gol degli ospiti arriva all’82’ col Sergente, ma c’è il pareggio all’88’ siglato da Normann che porta l’incontro ai supplementari. Ancora SMS in gol al 103′ e dunque serbi avanti e norvegesi eliminati. Servono i rigori in altre tre partite della serata, a cominciare dalla semifinale traErzegovina edel Nord: McGinn risponde all’iniziale vantaggio del milanista Krunic, stallo fino alla lotteria dagli undici metri ...

Vittoria anche per l’Ungheria, che passa con un netto 1-3 contro la Bulgaria grazie alle reti di Orban, Kalmar e Nikolics (inutile il gol della bandiera di Yomov) e si giocherà la finale per l’accesso ...

Milan, Brahim Diaz super: doppietta con la Spagna Under 21

Subentrato nella ripresa sul risultato di 0-0, l'ex Real ha firmato la doppietta decisiva per la vittoria delle giovani Furie Rosse contro i pari età delle Far Oer nel match valido per le ...

Vittoria anche per l'Ungheria, che passa con un netto 1-3 contro la Bulgaria grazie alle reti di Orban, Kalmar e Nikolics (inutile il gol della bandiera di Yomov) e si giocherà la finale per l'accesso