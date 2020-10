Qualificazioni Euro 2020 | doppietta di Milinkovic-Savic e Serbia avanti contro la Norvegia VIDEO

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Lasi aggrappa sulle spalle possenti di Sergeje arriva una vittoria fondamentale nella semifinale di spareggio nell’ambito delleaglipei. Il centrocampista della Lazio porta in vantaggio i suoilanella sfida secca a eliminazione diretta, ma a pochi istanti dal termine c’è il pareggio dei norvegesi. Nel primo tempo supplementare, però, nuovo gol di SMS che regala la vittoria ai suoi. Di seguito e in alto ildei suoi due gol.

Termina due a uno la gara tra Norvegia e Serbia, spareggio per Euro 2020 con la Nazionale serba che incontrerà in una delle quattro finali la vincente tra Scozia e Israele. Per il difensore viola ...EURO 2021: la Macedonia del Nord di Pandev a un passo dalla storica qualificazione. La nazionale dell'attaccante del Genoa ha battuto per 2-1 il Kosovo ...