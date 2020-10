Pure la mosca contro Trump. Il presagio nefasto nel dibattito Harris-Pence (Di giovedì 8 ottobre 2020) Peggio del polpo Paul ai mondiali di calcio, la mosca avrebbe già previsto l'esito delle elezioni presidenziali americane. Sui social Usa dopo il dibattito tra la democratica Kamala Harris e il vicepresidente Mike Pence pare che si parli solo della mosca che si è posata sul repubblicano per lunghi minuti. Un segno nefasto già visto alle scorse elezioni, quando un insetto aveva infastidito Hillary Clinton che poi fu sconfitta da Donald Trump. Insomma la mosca avrebbe già deciso e i democratici cavalcano il presunto vaticinio. In tempo record lo staff di Joe Biden ha registrato il dominio flywillvote.com, la mosca voterà, parafrasando gli altri siti della galassia democratica. Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Peggio del polpo Paul ai mondiali di calcio, laavrebbe già previsto l'esito delle elezioni presidenziali americane. Sui social Usa dopo iltra la democratica Kamalae il vicepresidente Mikepare che si parli solo dellache si è posata sul repubblicano per lunghi minuti. Un segnogià visto alle scorse elezioni, quando un insetto aveva infastidito Hillary Clinton che poi fu sconfitta da Donald. Insomma laavrebbe già deciso e i democratici cavalcano il presunto vaticinio. In tempo record lo staff di Joe Biden ha registrato il dominio flywillvote.com, lavoterà, parafrasando gli altri siti della galassia democratica.

