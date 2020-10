Pulire l’acquario | ecco come farlo al meglio

Leggi su giornal

(Di giovedì 8 ottobre 2020)l’acquario è un’operazione necessaria per la sopravvivenza dei pesci e per mantenere la massima igiene nel loro ambiente naturale e in casa. Fa parte delle poche cose necessarie nella manutenzione di questi piccoli animali ma è fondamentale per tenerli sani e tranquilli. L’acquario è infatti un “catalizzatore” di rifiuti: dagli escrementi dei pesci fino alla caduta in acqua di polvere e residui, all’interno della vasca può crearsi un microclima sgradevole e che collassa in poco tempo. Effettuare la pulizia dell’acquario con la giusta frequenza e la giusta cura vi aiuterà a tenere in vita i vostri pesci.l’acquario:alLa priorità nella pulizia ...