Puglia, sposa risultata positiva al Coronavirus, il marito è negativo, tamponi e test per tutti i 150 invitati (Di giovedì 8 ottobre 2020) Subito dopo il matrimonio una neo sposa si è sottoposta al tampone ed è risultata essere positiva al Coronavirus. La giovane sposa ha avvertito i tipici sintomi del virus, febbre alta e tosse e si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Taranto. Subito dopo le è stato comunicato l’esito del tampone. Il marito è stato convocato ed è stato sottoposto a test risultando negativo. I dirigenti dell’Asl di Taranto in queste ore stanno cercando di rintracciare i 150 invitati per sottoporli ai relativi test. Leggi su baritalianews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Subito dopo il matrimonio una neosi è sottoposta al tampone ed èessereal. La giovaneha avvertito i tipici sintomi del virus, febbre alta e tosse e si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Taranto. Subito dopo le è stato comunicato l’esito del tampone. Ilè stato convocato ed è stato sottoposto arisultando. I dirigenti dell’Asl di Taranto in queste ore stanno cercando di rintracciare i 150per sottoporli ai relativi

Una coppia di sposi di Grottaglie è risultata positiva al coronavirus a pochi giorni dal matrimonio, a cui avevano partecipato oltre cento persone.

