Psg, tre italiani nella lista Champions: ci sono Kean, Verratti e Florenzi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Psg di Tuchel vuole riprovarci dopo la cocente sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il club parigino ha inoltrato la lista alla UEFA, ci sono tre italiani: Kean, Verratti e Florenzi. Portieri: Navas, Rico, LetellierDifensori: Kimpembe, Kehrer, Marquinhos, Kurzawa, Diallo, Florenzi, Bakker, Dagba, PembeleCentrocampisti: Verratti, Paredes, Rafinha, Danilo Pereira, Sarabia, Herrera, Gueye, Ruiz-Atil, FadigaAttaccanti: Mbappé, Icardi, Neymar, Di Maria, Kean, Draxler. Foto: twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

