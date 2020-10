Protesta migranti a Palinuro, Cirielli: “Lamogerse adotti il pugno di ferro” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Mentre il Governo Pd-M5S abolisce i Decreti Sicurezza, eliminando le sanzioni a coloro che agevolano l’arrivo indiscriminato di immigrati clandestini nella nostra Nazione, spalancando di conseguenza i porti e le frontiere a tutti, anche oggi le risorse a loro care scendono in strada contro lo Stato italiano. Dopo l’incendio appiccato soltanto ieri in un centro di accoglienza ad Agrigento, nella mattinata odierna la Protesta si è spostata nel Cilento, nella località Palinuro di Centola (Salerno), dove una cinquantina di migranti stanno bloccando la strada provinciale perché rifiuterebbero di sottoporsi all’isolamento nonostante all’interno della struttura che li ospita, ovviamente a spese degli italiani, vi sarebbero ben dodici contagiati”. Lo dichiara, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Mentre il Governo Pd-M5S abolisce i Decreti Sicurezza, eliminando le sanzioni a coloro che agevolano l’arrivo indiscriminato di immigrati clandestini nella nostra Nazione, spalancando di conseguenza i porti e le frontiere a tutti, anche oggi le risorse a loro care scendono in strada contro lo Stato italiano. Dopo l’incendio appiccato soltanto ieri in un centro di accoglienza ad Agrigento, nella mattinata odierna lasi è spostata nel Cilento, nella localitàdi Centola (Salerno), dove una cinquantina distanno bloccando la strada provinciale perché rifiuterebbero di sottoporsi all’isolamento nonostante all’interno della struttura che li ospita, ovviamente a spese degli italiani, vi sarebbero ben dodici contagiati”. Lo dichiara, ...

Dopo l’incendio appiccato soltanto ieri in un centro di accoglienza ad Agrigento, nella mattinata odierna la protesta si è spostata nel Cilento, nella località Palinuro di Centola, dove una ...

di Luigi Martino Sono tutti in quarantena ma scendono in strada e tentano di bloccare la provinciale protestando contro «la lunga attesa dei risultati dei tamponi». Almeno questo è quanto sostengono i ...

