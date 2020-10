Proposta una legge per fermare la sepoltura abusiva di feti, Bonafoni a TPI: “Se la donna dice no è no” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una questione di privacy ma anche di dignità e di libertà. La consuetudine di seppellire i feti o i prodotti del concepimento sotto delle croci in cui è riportato il nome delle madri, senza averne ottenuto prima il consenso, potrebbe avere le ore contate. Mentre la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta e l’Autorità Garante per la Privacy sta facendo degli accertamenti, in Consiglio regionale del Lazio è infatti stata lanciata una Proposta di legge (qui il testo completo), presentata da Alessandro Capriccioli (+Europa) e Marta Bonafoni (Lista civica Zingaretti) che mira a modificare l’attuale procedura. Abbiamo intervistato la consigliera Bonafoni per capire meglio su quali punti si vuole intervenire: L’autorizzazione delle donne ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una questione di privacy ma anche di dignità e di libertà. La consuetudine di seppellire io i prodotti del concepimento sotto delle croci in cui è riportato il nome delle madri, senza averne ottenuto prima il consenso, potrebbe avere le ore contate. Mentre la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta e l’Autorità Garante per la Privacy sta facendo degli accertamenti, in Consiglio regionale del Lazio è infatti stata lanciata unadi(qui il testo completo), presentata da Alessandro Capriccioli (+Europa) e Marta(Lista civica Zingaretti) che mira a modificare l’attuale procedura. Abbiamo intervistato la consiglieraper capire meglio su quali punti si vuole intervenire: L’autorizzazione delle donne ...

