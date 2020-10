Prof schiaffeggia allievo minorenne che non si mette la mascherina (Video) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Salerno, 8 ott – Nel nome della «salute» si può diventare aguzzini, poco importa che le vittime siano gli studenti minorenni della classe in cui si insegna. I disegni degli arcobaleni, i cori delle ore 18, gli «andrà tutto bene» e il «ne usciremo migliori» dei mesi del lockdown non avevano fatto i conti con la natura umana, l’esasperazione e soprattutto l’assorbimento di messaggi apocalittici subìto dagli italiani, bombardati di continuo da notizie tremende e mistificate sul virus. Se a questo ci aggiungiamo le frustrazioni personali di ogni individuo – pronto a sfruttare il clima di «emergenza» per farlo diventare un’occasione di riscatto sociale – ed ergersi a delatore, tutore dell’ordine o addirittura punitore si arriva a casi come quello accaduto a Salerno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Salerno, 8 ott – Nel nome della «salute» si può diventare aguzzini, poco importa che le vittime siano gli studenti minorenni della classe in cui si insegna. I disegni degli arcobaleni, i cori delle ore 18, gli «andrà tutto bene» e il «ne usciremo migliori» dei mesi del lockdown non avevano fatto i conti con la natura umana, l’esasperazione e soprattutto l’assorbimento di messaggi apocalittici subìto dagli italiani, bombardati di continuo da notizie tremende e mistificate sul virus. Se a questo ci aggiungiamo le frustrazioni personali di ogni individuo – pronto a sfruttare il clima di «emergenza» per farlo diventare un’occasione di riscatto sociale – ed ergersi a delatore, tutore dell’ordine o addirittura punitore si arriva a casi come quello accaduto a Salerno ...

